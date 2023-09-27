Fatura Hüseyin Eroğlu’na Kesildi

Süper Ligde oynadığı 5 maçtan sadece 1 beraberlik çıkaran, üst üste oynadığı 4 maçı kaybeden ve ligin son sırasında yer alan Samsunspor faturayı hocasına kesti.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Süper Ligde oynadığı 5 maçtan sadece 1 puan elde eden, üst üste 4 mağlubiyet alan ve ligin son sırasında yer alan Kırmızı-Beyazlı ekibin yöneticileri, yoğun eleştirilere maruz kalan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile bir araya gelerek mevcut durumu değerlendirdi.

Ayrılık koşullarında anlaşma sağlanınca kamuoyuna açıklama yapıldı. Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SAMSUNSPORUN AÇIKLAMASI

11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren, şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kıymetli Hüseyin Eroğluna Samsunspor’umuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Hüseyin Eroğlu ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılığı duyurdu. Eroğlu’nun açıklaması şu şekilde:

HÜSEYİN EROĞLU’NUN VEDASI

İnsanın hayatında asla unutmayacağı günler vardır; evlilik, çocuklarının doğumu, evladının ilk konuşmaya başlaması Biz teknik direktörler ise ne acıdır ki bunların çoğunu yaşayamayız. Çocuğun baba derken, sen çok uzaklarda, 90 dakikalık bir heyecan için can alıp can verirsin. Baba olmakla teknik direktör olmak arasında tereddüt bile etmezsin, belki de, direkt çıkarsın sahaya. Niye alıyoruz bu kararı hiç düşündünüz mü? Para pul mu? Hiç değil Çünkü görev ve sorumluluk, binlerce insanın beklentisini karşılamak ve bir kentin umutlarını yeniden yeniden yeşertebilmek, öylesine keskin bir duygu ki, önüne geçemezsiniz. Alır götürür sizi. Yılport Samsunspor ile Eylül 2022de sözleşme imzaladım ve 11 yıl aradan sonra şampiyon olan kadronun ferdi oldum. Bu şampiyonluk, kalbimin en güzel yerinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek, bundan emin olun. Geçen yıl, formanın arkasındaki isim değil göğsündeki arma önemlidir demiştim Bugün de sahanın kenarındaki isim değil, arma önemlidir diyerek Yılport Samsunspora veda ediyorum. Her şey ama her şeyin en güzeline layık Atatürklü Armaya hizmetim süresince bana destek olan Başkanımız Yüksel Yıldırım, yönetim ve icra kurulumuz, taraftarlarımız, medyamız, kulüp personelimiz, ekibim ve futbolcu kadrosuna çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla

ÜST ÜSTE 4 MAĞLUBİYET SONU OLDU

Süper Ligde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Hüseyin Eroğlu, kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. Eroğlunun yönetimindeki Samsunspor, sadece sezonun ilk maçında Sivasspordan 1 puan alabildi. Fenerbahçe, Kayserispor, Galatasaray, Antalyaspor maçlarını kaybeden Kırmızı-Beyazlılar, kötü gidişi durdurabilmek adına çareyi Hüseyin Eroğlu ile yol ayrımına gitmekte buldu. 25 Eylül 2022 tarihinde Samsunspor’un başına geçen Eroğlu, tam 1 yıl sonra TFF 1.Lig şampiyonluğu yaşadığı Samsunspor’dan ayrılmak zorunda kaldı.

(DHA)