Fatma Girik’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: ‘Bağıra bağıra ağlamak istiyorum’

Fatma Girik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 79 yaşındaki usta oyuncunun vefatı sonrası sanat dünyası yasa boğuldu.

Bodrum’a bağlı Torba Mahallesi’nde yaşayan ve 6 ay önce tedavi için İstanbul’a giden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik (79) bu sabah saatlerinde özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Girik’in ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada “Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti” denildi.

Fatma Girik’in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını dile getirdi.

Cüneyt Arkın: “Şu an bağıra bağıra ağlamak istiyorum. O benim can yoldaşımdı. O mavi bakışları, ilk bakışları… En cesur insandı. O kadar alçakgönüllü, öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli bir hanımefendiydi o.”

“HÂLÂ İNANAMIYORUM”

Hülya Koçyiğit: “Hâlâ onu kaybettiğimize inanamıyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu.”

“FATMA GİRİK’TE EGO DİYE BİR ŞEY YOKTU”

Perihan Savaş: “Herkesin ablasıydı. Gerek Yeşilçam’da gerekse belediye başkanlığı ve TV programı yaptığı dönemde herkesi kucakladı, herkesin yardımına elinden geldiğince koştu. Onu herkes sanıyorum ki abla olarak büyük bir sevgiyle bağrına bastığı insanlar hatırlayacak. Ben en son sağlık durumuyla ilgili bilgi alıyordum, çok fazla telefonda konuşamıyordum. En son Hülya Koçyiğit ile bir öğle yemeği yemiştik. Çok keyifli bir yemekti. Haberleri sevgili menajeri Bircan’dan alıyordum. Kendisi ile bir kez konuşabildim Memduh abinin vefatından sonra. Sonra hastalığında konuştum. ‘İyiyim, iyi olacağım. Bodrum’da çok keyifliyim’ dedi. Memduh abinin ölümünden sonra Fatma da bedensel ve ruhsal olarak sorunlar söz konusu oldu. Bu da çok doğaldı, çünkü onların aşkı çok büyüktü. Onda ego diye bir şey yoktu.”

“KAYBEDECEĞİMİZİ HİSSETMİŞTİK”

Orhan Gencebay: “Son derece üzgünüm. Biraz önce haberini TV’den aldım. Çok büyük bir kayıptır. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Son zamanlardaki durumu hassastı. Türk sinemasına en büyük emekleri veren en büyük örneklerden biriydi. Beraber çalışmalarımız olmuştu. Bodrum’da kalıyordu. Gidecektim fakat İstanbul’a döndü. Kendisi ile birkaç defa telefonda konuştuk. İstanbul’da ziyarete gidecektim ama ziyaretçi almıyorlardı. Yakın takipteydik. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Kendisini çok seviyorduk, Allah rahmet eylesin. Birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Çok güzel anılarımız var. Kendisini çok severdik. O çok sevilen biriydi. Hepimize başsağlığı diliyorum, harika bir insanı kaybettik.”

“ONUN KADAR SEVECAN BİR SANATÇIYA RASTLAMADIM”

Göksel Arsoy: “O kadar üzgünüm ki konuşacak durumda değilim. Allah rahmet eylesin. O her zaman yaşayacaktır. Onun kadar sevecen, iyi bir sanatçıya ben rastlamadım. Her dakika gülmek, hep pozitif bir insan. Onunla çektiğimiz şahane bir film vardı aklıma. Ben onu birkaç defa hatır sormak için aradığımda hep telefonu kapalıydı, konuşamadım. Benim duyduğum onun bacaklarında bir kuvvet kaybı olmuştu. Bu haber şoke etti. Neden olmuş bilmiyorum. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Onu sevenler kalplerinde yaşatacaktır, Fatma Girik ölmez.”

“YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR İNSANDI”

Bahar Öztan: “Şahsına münhasır muhteşem bir insandı. Hayat böyle bir şey. Bugün varız yarın yokuz. Çok değerliydi. Güzel bir film çekmiştik, Kanlı Nigar diye. Hepimize kol kanat germiştir. Yeri doldurulamayacak bir insandı Fatma abla. Sağlık durumu ile ilgili hep bilgilere sahiptim, pek görüşemedik. Benim de çok rahatsızlıklarım var. Şu anda da rahatsızım. Yeni bir operasyon geçirdim Arada çok sevdiğim insanlardan Fatma abla ile ilgili her türlü bilgiyi biliyorum. Ben şimdi öğrendim, sizden öğrendim. Çok şok oldum. O yoncanın biriydi zaten. Çok büyük bir kayıp. Çok özel bir insandı.”

“AH BABAMIN ORTAĞI…”

Ali Sunal: “Ah Fatma Girik… Babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi. Aldığınız künye hâlâ Ezonun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…”

“SEVEREK UĞURLUYORUZ FATMA GİRİK’İ”

Nebil Özgentürk: “Bu ülkenin büyük oyuncuları ve ölümsüzleri vardır. Bugün Uğur Mumcu’yu da anacağız, fikirleri öldüremezsiniz diye. Fatma Girik de bu ülkenin ölümsüzlerindendir. Türkan Şoray ve Filiz Akın’la birlikte. Çok değerli filmleri var, çok değerli oyuncularla… Sinemamızın kendine has kuralları ve sıcaklığıyla çekilmiş filmlerdir bunlar. Çok onurlu bir hayat sürmüşlerdir. Fatma Hanım’ı gökyüzüne sevgiyle uğurlayacağız. Söz Fato’da programı yapmıştı, orada hepimizin ablasıydı. Belediye Başkanlığı da yapmıştı. Onun yanında güven duyarsınız. Bir anda ablanız olur. Bir esnaf ona derdini anlatabilir. TV programlarında Söz Fato’da da kötü adamları kırıp dövüyordu. Hakikaten çok üzüldüm. Fatma Girik’in değerinin bilindiğini de biliyorum. Severek uğurluyoruz Fatma Girik’i.”

“TÜRKİYE’NİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Metin Uca: “Türk sinemasının muhteşem oyuncusu, büyük usta, sinemamızın üç yapraklı yoncasının en güzel unsuru, Fatma Girik ablamız da ölümsüz anılarımıza, kalplerimizin en sıcak unutulmazlar köşesine gitmiş, anısına sonsuz saygıyla, Türkiye’nin başı sağ olsun.”

Gonca Vuslateri: “Kadın Hamletim… Canımızın içi. Başımız sağ olsun.”

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