Fatma Girik’in cenaze töreni ertelendi.

Girik için Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda anma töreni düzenlenecekti. Cenaze töreni ise Teşvikiye Camii’nde yapılacaktı.

Şişli Belediyesi’nde yapılan açıklamada, “Bugün saat 10.00’da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılması planlanan Fatma Girik’i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır” dedi.