İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede pazartesi günü Covid-19’a bağlı viral enfeksiyon ve çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik’in cenaze programı belli oldu.

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz, Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Buna göre, yarın saat 10.00’da Şişli Belediyesi’nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00’da Cemal Reşit Rey Salonu’nda anma töreni yapılacak.

200’den fazla filmde başrol oynayan, televizyon dizilerinde rol alan Fatma Girik, 1988-1993 arası Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Girik’in cenazesi Bodrum’da hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilecek.

Fatma Girik, 1960’ta tanıştığı yapımcı Memduh Ün’den 2015’te ölene kadar hiç ayrılmadı. Hayat arkadaşı ölünce, “Memduh gitti, ben de gitmek istiyorum” dedi.

Girik için salı günü yapılacak cenaze programı, İstanbul’daki hava muhalefeti sebebiyle ertelenmişti.

(DHA)