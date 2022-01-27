Türk sinemasının efsane ismine veda: Gözyaşları sel oldu

Fatma Girik, Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören, ardından saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Salonu’nda da bir tören düzenlendi.

Anma töreni sonrası Girik’in cenazesi Şişli’de bulunan Teşvikiye Camii’ne getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Fatma Girik’in naaşı Muğla’nın Bodrum ilçesine götürüldü.

Törene, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birçok sanatçı, siyasetçi ve sevenleri katıldı.

“ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM”

Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hepimizin başı sağ olsun bu Kovid-19 döneminde sanat camiamız çok değerli birini kaybetti. Maalesef bu süreç tüm dünyada yaşanıyor. Bize düşen görev onlardan sonra yerlerini doldurmak ve yeni sanatçıların onların yerini almasını sağlamak. Başta ailesi olmak üzere tüm sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise “Acımız büyük. Başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk sinemasına baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

“ÇOK SEVDİĞİM VE SAYDIĞIM DEĞERLİ USTAMI KAYBETTİM”

‘Türkiye için çok önemli bir değeri kaybettik’ diyen Kerem Alışık, “Acımız büyük. İnsanları insan kalbiyle seven bir insan. O mavi gözleriyle hem hayata hem sanata hem de kalbimizin derinliklerine çok güzel bakan biri. Biz mavi bakmayı ondan öğrendik. O yüzden elimizden düşmüyor mavi kalem. Şimdi o da gökyüzündeki can arkadaşlarının yanına gitti. Çok üzgünüm çok sevdiğim ve saydığım değerli ustamı kaybettim” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK BİR CUMHURİYET KADINIYDI”

Törene katılan Nuri Alço ise “Fatma Girik’i anlatmak gerçekten çok zor. Önemli olan onunla yaşamak. Yaptığı bütün işlerde bütün fakirin ve emek verenin yanındaydı. Gerçek bir cumhuriyet kadınıydı. Ne kadar kötü durumda olursa olsun o yüzündeki gülümsemeyi ve esprilerini hiçbir zaman eksik etmezdi. Kendisini en son bodrumda ziyaret etmiştim. Gayet iyiydi, neşeliydi” dedi. Fatma Girik, son yolculuğuna sevenleri tarafından alkışlar eşliğinde uğurlandı.

(DHA)