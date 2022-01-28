Fatma Girik hayat arkadaşına kavuştu

Dört gün önce İstanbul’da yaşamını yitiren Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik bugün Bodrum’da hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanında toprağa verildi.

Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’in cenazesi, dün İstanbul’da düzenlenen törenin ardından Bodrum’a getirildi.

Girik’in Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınarak Adliye Camisi’ne götürüldü. Törene katılanlar Girik’in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Törene, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından kıldırılan namazın ardından Fatma Girik’in cenazesi, Torba Mahallesi’ndeki evine getirildi.

MEMDUH ÜN’ÜN YANINA DEFNEDİLDİ

Burada helallik alınmasının ardından Girik, Torba Mezarlığı’nda hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedildi.

Fatma Girik, 1960’ta tanıştığı yapımcı Memduh Ün’den 2015’te ölene kadar hiç ayrılmadı. Hayat arkadaşı ölünce, “Memduh gitti, ben de gitmek istiyorum” demişti.

‘HEM ABLAM HEM YOLDAŞIMDI’

Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, “Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizler de seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablam hem yoldaşımdı. 56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. Kendisinin 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Corona virüsü belasının pençesine düştü ve 2-3 gün içerisinde ablamı kaybettik” dedi.

Popçu Bora Gencer ise, “Allah, Fatma Girik ile ‘Bize ne oldu’ dizisinde oynamayı nasip etti. Bu şerefe nail oldum. Kendisi, corona yüzünden çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Sinema camiasına, Yeşilçam’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

(DHA)