Fatih’te metruk binada yangın

Fatih’te metruk binada çıkan yangın paniğe neden olurken bitişiğinde bulunan binadakiler kendini dışarı attı. Metruk binada mahsur kalan 2 sokak köpeği de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yangın, saat 07.30 sıralarında Yavuz Selim mahallesi Küçük Pazar Caddesi’nde meydana geldi. 3 katlı metruk bina bilinmeyen sebeple alev alev yanmaya başladı. Yanan binanın bitişiğinde bulunan binadakiler panikle kendini dışarı atıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yanan binada mahsur kalan 2 köpeği kurtarırken yangını da kısa sürede söndürdü.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)