Haberler Gündem

Fatih’te kutlama sırasında havai fişek kazası

Fatih’te seçim kutlaması sırasında havai fişek bataryasını yere düşüren bir kişi paniğe neden oldu. Havai fişekler onlarca kişinin arasında patladı.

Fatih’te seçim kutlaması yapanlar arasındaki bir grup genç havai fişek atmak istedi. Gruptaki bir kişi havaya kaldırdığı bataryayı yere düşürünce havai fişekler kalabalığın arasında peşi sıra patlamaya başladı. Panik dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Onlarca kişi sağa sola kaçıştı. Şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Güney Çin Denizi’nde 2 antik gemi enkazı keşfedildi

Güney Çin Denizi’nde 2 antik gemi enkazı keşfedildi

İtalya’da turist teknesi battı: 4 ölü

İtalya’da turist teknesi battı: 4 ölü

Eşini öldüren kadın, susma hakkını kullandı

Eşini öldüren kadın, susma hakkını kullandı

Fatih’te kutlama sırasında havai fişek kazası
Gündem