Fatih’te devrilen iş makinesi alt geçide düştü

Fatih’te çalışma yaparken rayların üzerinde devrilen iş makinesi, rayların çökmesiyle alt geçide düştü. Şans eseri o sırada alt geçitten araç ya da yaya geçmemesi olası faciayı önledi

Olay, sabah 09.00 sıralarında Fatih Yenikapı’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nde çalışma yapan iş makinesi rayların üstüne devrildi. Rayların bulunduğu zeminin çökmesiyle birlikte iş makinesi alt geçide düştü. Şans eseri o sırada alt geçitten araç ya da yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.

İş makinesi operatörü ise olaydan yara almadan kurtuldu. Daha sonra iş makinesi vinç yardımıyla düştüğü yerden çekildi. (DHA)