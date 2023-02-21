Fatih’te çöken binanın tarihi yapı olduğu ortaya çıktı

Fatih’te 3 katlı metruk bina çöktü. Bina yan tarafındaki otoparkın üzerine doğru yıkılırken herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi. Binanın tarihi yapılardan olduğu belirlenirken, sahibine ise ‘Genel güvenliği taksirle tehlikeye sokmak’ suçundan işlem başlatıldı.

Olay saat 11.00’de Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta meydana geldi. Sokaktaki 3 katlı metruk bir bina bir anda çöktü. Olayı görenler polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bina çökerken yanındaki otoparkın üzerine yıkıldı.

Otoparktaki 4 araç enkazın altında kaldı. Gelen ekipler bina enkazı altında herhangi bir canlı olmadığını belirledi. Ancak arama kurtarma ekipleri olası bir duruma karşı binada detaylı arama çalışması yaptı. Çalışmalara Hatay’dan yeni geldiği öğrenilen Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerine bağlı Şilan isimli bir enkaz arama köpeği de katıldı. Ekipler bir süre çalıştıktan sonra enkazda dinleme yaptı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri binanın tescilli tarihi yapılardan olduğunu belirledi. Ekipler, bina sahibi hakkında ise ‘Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması’ maddesinden işlem başlattı.

Binanın çökme anına şahit olan Mehmet Ali Cihangir, “Ben gördüm. Burada esnafım. Oturuyorduk bir anda gürültü geldi. Dumandan bir şey göremedik, ne olduğunu anlamadım. Deprem mi oldu, kıyamet mi koptu anlayamadık. Bu yaşanan depremlerden sonra korktuk tabi ki, bir deprem de burada mı oldu diye düşündük” dedi.

(DHA)