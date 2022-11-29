Sosyal medya hesabından, istinaf mahkemesi heyeti hakimlerini hedef gösterdiği iddiasıyla yargılanan Fatih Tezcan’ın mahkeme beraatına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan Fatih Tezcan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Tezcanın avukatı da hazır bulundu.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Fatih Tezcan beraatını talep etti. Tezcanın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek hakkında beraat telebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanık Fatih Tezcan hakkında beraat kararı verdi. Heyet, kararın oy çokluğuyla alındığını ve mahkeme başkanının karara karşı oy kullandığını belirtti. (DHA)