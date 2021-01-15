Fatih Terim’in 33. Beşiktaş derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 32 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı. Terim’in öğrencileri 7 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.

Süper Lig’de pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim’in bu derbilerde galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası’nda toplam 31 kez karşılaştı. Terim’in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 7 kez ise rakibine mağlup oldu. 13 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

Fatih Terim’li Galatasaray’ın Beşiktaş’a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

15.03.2020 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 0

27.10.2019 Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0

05.05.2019 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0

02.12.2018 Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0

29.04.2018 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0

(İHA)