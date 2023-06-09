Fatih Terim: Çocuklar için ne yapılacaksa hazırım

Fatih Terim: “Çocuklarımızın bir an evvel rehabilite olması için çok büyük bir etken olacaktır. Ben de bu konuda yapacağım ne varsa yapmaya hazır olduğumu söyledim. Çok mutluyum. Dünyaca tanınan, İtalya’nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Materazzi ile birlikte olduk” dedi.

UEFA Foundation iş birliğinde deprem bölgesindeki çocuklar için hayata geçirilecek “Umut Sahaları” projesinin tanıtımı Etiler’de bir sahada yapıldı. Düzenlenen tanıtım toplantısına UEFA elçisi Marco Materazzi, UEFA Umut Elçisi Barış Telli ve teknik direktör Fatih Terim ve eski futbolcu Selçuk İnan katıldı. “Umut Sahaları” projesi ile doğal afetten etkilenen çocuklar için güvenli oyun alanları yaratılarak, çocukların zihinsel ve fiziksel refahlarını desteklenirken, akran bağları da kuvvetlendirilecek.

FATİH TERİM: FUTBOLUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN FAYDALANMAK LAZIM

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Fatih Terim, “Şampiyonlar Ligi finali gibi önemli bir olayı İstanbul’da yapılması için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ülke adına önemli bir iş yaptılar. Bir diğeri de depremzede çocuklarımıza yapılması istenen yardımlar. Onların bir an evvel sağlığına kavuşması için futbolun birleştirici gücünden faydalanmak gibi akılcı bir iş yapan UEFA Foundation’a bir teşekkür göndermek gerekir. Deprem bölgelerinde yapacakları sahalar herhalde onlara verilecek en büyük hediyedir. Çok teşekkür ediyoruz. Futbolun böyle iyileştirici gücü var, ondan faydalanmak lazım. Çocuklarımızın bir an evvel rehabilite olması için çok büyük bir etken olacaktır. Ben de bu konuda yapacağım ne varsa yapmaya hazır olduğumu söyledim. Çok mutluyum. Dünyaca tanınan, İtalya’nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Materazzi ile birlikte olduk. Onun da çocuklara olan sevgisi ve yaklaşımı bir başka, ona da teşekkür ediyorum. Çocuklarla olmak çok keyifli bir şey. Onların saf, samimi ve temiz duygularıyla beraber olmak insana iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen toplantının ardından teknik direktör Fatih Terim’in yönettiği maçta İtalyan futbolcu Marco Materazzi ile UEFA Umut Elçisi Barış Telli sahaya çıkarak çocuklarla mücadele etti. (DHA)