Fatih Tekke’nin dediği oldu

MAÇ öncesinde İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Bizim asıl hedefimiz gelecek haftaki Giresun karşılaşması. Buradan, böyle bir atmosferde puan almak çok zor. Bizim puan veya puanlar almamız için Fenerbahçe’nin çok kötü oynaması gerekiyor” demişti. Tekke’nin söylediği oldu.

Önceki gün Galatasaray’ın yaşadığı puan kayıpları sonrasında Fenerbahçe, çok büyük bir avantaj elde etmişti. Fenerbahçe, maça baskılı başlamasına rağmen bir türlü coşkulu oynayamadı. Sürekli kanat organizasyonlarıyla pozisyon aradı. Hiç ortadan denemedi. İkiye bir veya verkaç girişimi olmadı.

Arda’nın attığı iki güzel gol Kadıköy’de şampiyonluk şarkılarını tam başlatacaktı ki, İstanbulspor bir anda skoru 2-2’ye getirdi. Şampiyonluk adayı bir takımın kendi sahasında 2-0’ı koruyamaması anlaşılır gibi değil. Sonrasında Valencia’nın inadı, Pedro’nun doğru noktada olmasıyla Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Ancak son haftalarda son dakika golleriyle kazanan sarı-lacivertliler bu kez son dakika golüyle yıkıldı, büyük avantaj kaçırdı.