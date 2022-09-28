Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Haberler Gündem

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 28.09.2022 – 12.10.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Lina Nazlı’yı yakmak istemişler! İşte canilerin ifadesi!

Lina Nazlı’yı yakmak istemişler! İşte canilerin ifadesi!

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

Bahçeli’den Mersin’deki alçak saldırıya sert tepki

Bahçeli’den Mersin’deki alçak saldırıya sert tepki

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Gündem