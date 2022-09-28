Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 28.09.2022 – 12.10.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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