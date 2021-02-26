Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde görev almak üzere 9 öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 26.02.2021-12.03.2021 tarihleri arasında Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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