Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde görev almak üzere öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır.

Adayların 10.03.2021-24.03.2021 tarihleri arasında Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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