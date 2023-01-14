Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 10.01.2023 – 24.01.2023 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
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