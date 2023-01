Fatih Özgökçen: Taraftarın istifa istemesi gayet doğal

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Galip gelinemediği zamanlar bunu her zaman söylüyorum; başarı futbolculara, başarısızlık bana ait. Taraftar gözünde bakıldığı zaman taraftarın serzenişte bulunması, istifa istemesi gayet doğal. Konya ve Konyaspor olarak bir ve beraber olduğumuz zaman her şeyin, kötü günlerin üstesinden geliriz dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında arabam.com Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’ne 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı veren başkan Özgökçen, Galip gelinemediği zamanlar bunu her zaman söylüyorum; başarı futbolculara, başarısızlık bana ait. Taraftar gözünde bakıldığı zaman taraftarın serzenişte bulunması, istifa istemesi gayet doğal. Futbolda oyunun içinde olan bir hadisedir. Futbolcular ile soyunma odasında konuştum, moralli bozuk. Çünkü birçoğu bizlere başarılar sağladı. Konya ve Konyaspor olarak bir ve beraber olduğumuz zaman her şeyin, kötü günlerin üstesinden geliriz. Tam da bu dönemde bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Ne kadar bir ve beraber olursak bu tür hadiselerin üzerinden o kadar kolay geliriz. Taraftarın hep bir sözü var. kravatlılar gider, atkılılar kalır.’ Bu son derece doğal ve benim de kabul ettiğim bir söz. Bugün bizler yönetici ve başkan sıfatı ile oturuyorsak taraftara göre kravatlıysak, bu görevimiz bittikten sonra bizler de atkılı olacağız. O zaman bizler de takımımızın her zaman galip gelmesini isteyeceğiz. Belki biz de yeri gelecek yönetim istifa diyeceğiz. Yönetim istifa eder, etmez o ayrı konu da, yönetim istifası sonrası neler olacak bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Eksik yönlerimizi sezonun başından beri biliyoruz. Bu yönlere maddi gücümüz nispetinde nasıl destekler sağlarız, bunun düşüncesindeyiz. İnşallah kısa sürede yeni arkadaşlarımız da takımımıza katıldığı zaman daha iyi sonuçlar alacağımızı umut ediyorum diye konuştu.

“HADZIAHMETOVICE GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİK”

Özgökçen, bir basın mensubunun Amir Hadziahmetovic’e gelen tekliflerle ilgili sorusuna şöyle cevap verdi:

Amir ile alakalı bu transfer döneminde kulübümüze resmi teklifler geldi. Bunların bir kısmı yurt dışından, bir kısmı da Süper Lig takımlarından. Amir’in yetiştirilmesiyle alakalı Konyaspor’un 7 senelik bir emeği var. Amir’i, Konyaspor’un menfaatleri dışında hiçbir kulübe satmayız. Gelen tekliflerin hepsini reddettik. Amir için şu anda belirlediğimiz bedelde bir teklif bulunmadığından transferi şu anda söz konusu değil.

“KONYASPORUN ÜSTÜN MENFAATLERİ AÇISINDAN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK”

Teknik direktör İlhan Palut ile yolların ayrılmasıyla ilgili ise Özgökçen, Sezon başında itibaren 6-7 aylık süreçte değerlendirmelerimiz oldu. Hem yönetim olarak aramızda, hem de İlhan hocamızla toplantılar yaptık. Bazı noktalarda değişiklik yapılmasının Konyaspor kulübünün üstün menfaatleri açısından iyi olacağını düşündük. Bu tamamen yönetim kurulunun tasarrufudur. İlhan hoca geçen yıl büyük bir başarı yakaladı. 68 puanla Konyaspor tarihinin en çok puan toplayan hocasıdır. Yaptıkları kulüpte her zaman hatırlanacaktır diye konuştu. (DHA)