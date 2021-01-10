Fatih hocam kimseye acıma

Fatih Hocam, kulübeye geri dönüşün daha ilk Gençlerbirliği maçıyla belli oldu. Sen saha kenarında olduğun ve saha dışında da disiplini sağladığın sürece geçen haftaki gibi ağır yenilgi değil dünkü gibi galibiyetler gelecektir. Senin de gördüğün gibi takım golü erken buldu ve bunun ardından inanılmaz bir özgüven kazandı. Rakibin de erken dağılması elbette etkendi ancak yardımlaşma, kaleye topla hızlı gitme hem güzel bir oyun hem de adeta bir futbol resitalinin ortaya çıkmasını sağladı. İlk yarıda neredeyse hiç yan ya da geri pas yapılmadı. Erken bulunan gol de takımı adeta coşturdu. Belhanda bile bu coşkudan nasibini alıp fileleri defalarca havalandırdı. Arda Turan ise yaptığı asistlerle göz doldurdu. Oğulcan’ı da ayrıca tebrik etmek lazım.

Ancak hocam kanat organizasyonlarında ceza sahasına gönderilen ortalar adeta berbat. Sen de futbolculuğunda kafa gollerinle bilinirdin. Bu durumdan memnun olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların antrenmanlarda ekstra çalışıp bu özelliğini geliştirmesi gerekiyor. Diğer taraftan dünkü Gençlerbirliği karşılaşmasında tekniğin güçle birleştiğinde nasıl etkili olduğunu bir kez daha gördük. Yani oyuncu idmanda iyi çalışıp güçlenirse bunun karşılığını sahada kesinlikle alıyor. Yani hocam bunlara acıma. Aksi takdirde sen sıkıntı yaşarsın. Aynen böyle devam hocam.