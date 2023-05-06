Fare görülen fırın mühürlendi: Tüm ürünler imha edildi
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Fare görülen fırın mühürlendi: Tüm ürünler imha edildi

Mersin’in Yenişehir ilçesinde fare görülen fırın mühürlendi, tüm ürünler de imha edildi.

Bir fırının camında fare görenler, cep telefonu ile kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler sonrası Yenişehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, fırında denetim yaptı.

Denetim kapsamında fırın, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Ayrıca fırındaki satışa hazır ve açıkta olan tüm ürünler imha edilip, işlem başlatıldı. (DHA)

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