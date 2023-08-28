Fanteziler ilişkide sorun yaratabilir

Özellikle uzun soluklu ilişkileri ve evlilikleri monotonluktan kurtaran fantezilere kadın ve erkeğin bakış açısı farklı olabilir.

Bu konuda nasıl uzlaşabiliriz?

SORU:

30 yaşında bir nişanlı bir genç kızım. Nişanlım cinsellik konusunda oldukça rahat ve talepkar biri. İlginç fantezileri var. Ben bunlara karşıyım. Bu konuda ne yapabilirim? Z.K./Antalya

CEVAP:

Kişiye cinsel olarak uyarıcı gelen, cinsel bir heyecan ve uyarılma oluşturan her türlü zihinsel imge, kurgu, hayal ya da düşünceye cinsel fantezi denir. Bu toplumsal değerlere ve normlara ters düşmediği ve karşılıklı rıza olduğu sürece cinsel yaşamın doğal ve sağlıklı bir parçasıdır. Cinsel fanteziler kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Bazı erkekler izledikleri porno filmlerini fantezileştirebilir. Cinsel fanteziler ancak birbirini uzun süredir tanıyan ve aralarında gerçek güven olan çiftler için uygundur. Sizin durumunuzda ikna olmadığınız, değerlerinize ters düşen hiçbir fanteziyi kabul etmek zorunda değilsiniz, nişanlınızla konuşarak sınırlarınızı netleştirmeniz gerekir.

Vajinismusun çaresi var mı?

SORU:

1 yıldır evliyim ve vajinismus sorunum var. Eşim bu konuda anlayışlı değil, çok aceleci davranıyor ve sorun büyüyor. Ne yapabilirim? M.B./Erzincan

CEVAP:

Yaygın bir sorun olan vajinismus aslında çözümü en kolay olan cinsel işlev bozukluğudur. Aslında deneyimi az olan erkeklerde böyle bir sorunla karşılaştıklarında ne yapacağını bilemedikleri ve ereksiyonlarını kaybetme kaygısı yaşadıkları için gereğinden fazla aceleci olabiliyorlar. Bu durum negatif bir kısır döngü yaratarak cinselliğin doğal akışını bozabiliyor, cinsel birleşme için neredeyse ön koşul olan sevişme ve uyarılma aşamalarının atlanmasına ya da kısa tutulmasına neden oluyor. Uyarılma olmadığında cinsel birleşme de gerçekleşemiyor. Bunun bir yıldır devam ediyor olması yukarıda saydığım nedenlerden ve eşinizin aceleciliğinden kaynaklanabilir. Süre uzadıkça çözüm zorlaşır, daha fazla vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almanız uygun olur.