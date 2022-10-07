Fanteziler herkesi mutlu eder mi?

Özellikle uzun soluklu ilişkileri monotonluktan kurtaran fantezilere kadın ve erkeğin yaklaşımı farklı olabilir

Nişanlımla nasıl uzlaşabilirim?

SORU:

32 yaşında bir bayanım. Nişanlım cinsellik konusunda oldukça rahat ve talepkar biri. Videolarda gördüklerini benimle yapmak istiyor. Ben ise bunla­ra karşıyım. Bu konuda anlaşamıyoruz. Ne yapabilirim? G.H./İstanbul

CEVAP:

Cinsel yaşam geçmiş deneyimlerden, bunların bir kurguyla bütünleşmesin­den oluşan fantezilerden beslenir. Kişiye cinsel olarak uyarıcı gelen, cinsel bir heyecan ve uyarılma oluşturan her türlü zihinsel imge, kurgu, hayal ya da düşün­ceye cinsel fantezi denir. Bu toplumsal değerlere ve normlara ters düşmediği ve karşılıklı rıza olduğu sürece her iki cinsi­yet için de cinsel yaşamın doğal ve sağlıklı bir parçasıdır. Cinsel fanteziler kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Bazı erkeler izledikleri porno filmlerini fantezileşti­rebilir. Cinsel fanteziler ancak birbirini uzun süredir tanıyan ve aralarında gerçek güven olan çiftlere uygundur. Sizin duru­munuzda ikna olmadığınız, değerlerinize ters düşen hiçbir fanteziyi kabul etmek zorunda değilsiniz, nişanlınızla konuşarak sınırlarınızı netleştirmeniz gerekir.

Bu büyük dertten kurtulabilir miyim?

SORU:

2 yıldır evliyim ve vajinismus sorunum var. Eşim bu konuda anlayışlı olmadığı için sorun daha kötüye gidiyor. Bana öneriniz nedir? F.S./Kayseri

CEVAP:

Yaygın bir sorun olan vajinismus aslında çözümü en kolay olan cinsel işlev bozukluğudur. Aslında deneyimi az olan erkeklerde böyle bir sorunla karşılaştıklarında ne yapacağını bilemedikleri ve ereksiyonlarını kaybetme kaygısı yaşadıkları için gereğinden fazla aceleci olabiliyorlar. Bu durum negatif bir kısır döngü yaratarak cinselliğin doğal akışını bozabiliyor, cinsel birleşme için neredeyse ön koşul olan sevişme ve uyarılma aşamalarının atlanmasına ya da kısa tutulmasına neden oluyor. Uyarılma olmadığında cinsel birleşme de gerçekleşemiyor. Siz bunun bir yıldır devam ediyor olmasında yukarıda saydığım nedenlerden ve eşinizin aceleciliğinden dolayı bir yıldır bekliyor olabilirsiniz. Süre uzadıkça çözüm zorlaşır, daha fazla vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Neden yatakta çok yoruluyorum?

SORU:

42 yaşında bir erkeğim. Benim sorunum eşimle sevişirken çabuk yorulmak. Buna bir de sertleşme sorunu eklendi. Bana tavsiyeniz nedir? U.B./İzmir

CEVAP:

Hareketsiz yaşam hem kasların zayıfla­masına hem de damarlarda yağlanma ve daralmaya neden olur. Damar kalitesinde bozulma, cinsel uyarılma bozukluklarının önemli bir nedenidir. Ayrıca her iki eşin özellikle erkeğin yaklaşık yarım saat süren bir cinsel yakınlığı tamamlayacak kadar kas gücüne ve enerjiye ihtiyacı vardır. Bu da ancak düzenli olarak hareket etmek­le, imkanlar elveriyorsa spor yapmakla mümkün olur. Spor yapan erkeklerde hem fiziksel kondisyon, hem de testosteron se­viyesinde artış olur. Bu olumlu etkiler mut­laka cinsel ilişkide de kısa sürede etkisini gösterecektir. Sizin en azından işinizden sonra düzenli spor yapmanız uygun olur.