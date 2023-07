Fantezi kurun ama ölçüyü kaçırmayın!

Cinsel fanteziler yemeğe tadını veren baharatlar gibidir. Azı karar çoğu zarardır. Yani karşılıklı sınırları bilmek şartıyla ilişkilere ilaç gibi gelir…

Zararsız fanteziler sizce işe yarar mı?

SORU:

33 yaşında 11 yıldır evli bir erkeğim. Eşimi seviyorum ama her seferinde sevişmeye aynı şekilde başlıyor aynı şeyleri yapıyor, aynı zamanda sonlan­dırıyoruz. İlişkimiz iyice monotonlaştı. İlişkiye zarar vermeyen fantezi var mıdır, bana ne önerirsiniz? K.S./Ordu

CEVAP:

Cinsel fanteziler yemeğe tadını veren baharatlar gibidir. Azı karar çoğu zarardır. Fantezileri faydalı ya da zararlı sınıflandır­madan önce çift ilişkisinin yapısını karşılıklı güveni iyi bilmek gerekir. Her fantezi her çifte uygun değildir. Karşılıklı sınırlara ve bireysel değerlere saygılı, sağlık için zararı olmayan ve iki kişi arasında kalan her türlü aşk oyunu, erotik konuşma, birlikte erotik filmler seyretme, banyo yapma, evin dışında bir yerde sevişme, rol playing, sert seks gibi fanteziler zararsızdır. Mahremiyet ihlali ve üçüncü kişilerin katılımını içeren fanteziler başlangıçta sanal da olsa zamanla kontrolden çıkarak ilişkiye kalıcı ve onarılamaz zararlar verebilir.

Lohusayken cinsel ilişki yaşanır mı?

SORU:

2 yıldır evli, 7 aylık hamile bir kadınım. Eşimle iyi bir cinsel hayatımız var. Gebelik ve lohusalığın bizi birbirimizden uzaklaştırmasını istemiyorum. Lohusalık döneminde ne zaman ilişkiye girilebilir? M.F./Bursa

CEVAP:

Cinsellik bir evliliğin en önemli unsurların­dan biridir. Bu konudaki duyarlılığınız takdiri hak ediyor. Lohusalık döneminde annelik güdüsünün öne çıkmasına bağlı olarak kadınlarda cinsellikten uzaklaşma, daha fazla ilgi ve şefkate ihtiyaç duyma görülür. Bu aslında bebeğin ihtiyaçlarına öncelik verilmesi ve hayatta kalması için neredey­se gerekli bir durumdur. Bebekle birlikte uykusuz geceler yaşanması, bebekle sık ilgilenme zorunluluğunun ortaya çıkması, aile yaşantısının alt üst olmasına, fiziksel değişim, çiftlerde doğum sonrası cinsel yaşamı geciktiren nedenlerin başında gelir. Sizin durumunuzda eşinizle duygusal payla­şımları, sık sık dokunmayı eksik etmeme­niz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştıracaktır.