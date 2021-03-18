Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
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Faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Merkez Bankası’nın faiz artırım kararının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltilmesinin ardından dolar, TL karşısında sert düşüş yaşadı. Kararın açıklanmasıyla dolar/TL yüzde 2’yi aşan gerilemeye girdi. Güne 7,50 seviyesinde başlayan parite, 7,33’e kadar çekildi. Euro/TL paritesi de faiz kararının açıklanmasının ardından benzer bir seyir sergileyerek, 8,78’e çekildi.

Merkez Bankası, Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 200 baz puan artışla yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltilmesine karar verdi. (İHA)

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