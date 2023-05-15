Faik Öztrak’tan ‘ikinci tur’ açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır… İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak” dedi.

Faik Öztrak, bugün CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Öztark, dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

“Dün yapılan seçimler, Erdoğan’ın milletimizden güvenoyu alamadığını göstermiştir. Şu an itibarıyla sandıkların tamamına yakını sayılmış, yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır.

Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir. Ayrıca, sabaha kadar uyumadan sandıkları bekleyen, ıslak imzalı tutanakları alan sandık kurulu üyelerimiz, okul bilişim sorumlularımız, müşahitlerimiz, avukatlarımız ve tüm gönüllülerin çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

“İKİNCİ TURDA MUTLAKA AMA MUTLAKA KAZANACAĞIZ”

“Dün akşam sabaha kadar gösterdikleri büyük fedakarlığı 28 Mayıs’ta da göstereceklerinden ve milletimizin tek bir oyunun bile heba olmamasını sağlayacaklarından eminiz. Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek için elimizden geleni yapacağız. Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak.” (ANKA)