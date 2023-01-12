Faik Öztrak, yeni ekonomi modeline tepki gösterdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Uydurdukları sözde ‘model’ ile faiz düşecek, üretim ve ihracat artacak, döviz rezervleri dolup taşacak, TL değer kazanacak, enflasyon düşecekti. Peki elde ne kaldı? Yüksek enflasyon. Rekor dış açık. Yavaşlayan üretim. Rekabet gücü zayıflayan bir ekonomi” dedi.

Faik Özrak, bugün sosyal medya hesabında, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru grafiğini paylaştı. AKP iktidarının izlediği ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, şunları kaydetti:

“Uydurdukları sözde ‘model’ ile faiz düşecek, üretim ve ihracat artacak, döviz rezervleri dolup taşacak, TL değer kazanacak, enflasyon düşecekti. Peki elde ne kaldı? Yüksek enflasyon. Rekor dış açık. Yavaşlayan üretim. Rekabet gücü zayıflayan bir ekonomi.”

(ANKA)