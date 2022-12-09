Faik Öztrak: Milli gelir son 11 yıldır yerinde saydı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Yolsuzluk olmasa Türkiye rahat rahat 2 trilyon dolarlık milli gelire sahip olup, 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilirdi. Ama milli gelir onun yerine son 11 yıldır yerinde saydı” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerinin yer aldığı grafiği, sosyal medya hesabında paylaştı. Öztrak’ın paylaştığı grafikte Türkiye’nin milli geliri 11 yıl boyunca artışın olmadığı görüldü. Öztrak, paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

“Yolsuzluk olmasa Türkiye rahat rahat 2 trilyon dolarlık milli gelire sahip olup, 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilirdi. Ama milli gelir onun yerine son 11 yıldır yerinde saydı.”

(ANKA)