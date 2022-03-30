Fahrettin Koca’ya tepki yağıyor: ‘Lütfen istifa ediniz!’

Son günlerde sağlık çalışanlarına dikkat çeken bir şekilde artan şiddeti Twitter hesabı üzerinden eleştiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya hekimler tepki gösterdi: Bakan’a tweet atmaktan başka görevleri olduğunu da hatırlatırız.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında belirgin bir artış yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabı üzerinden eleştirilerde bulunması hekimleri çileden çıkardı.

Sağlık çalışanları ve hekimlere yönelik şiddeti “Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?” ifadeleriyle paylaşan Koca’ya, hekimler ve sağlık çalışanları tepki gösterdi.

Bakan’ın paylaşımını etiketleyen İstanbul Tabip Odası, “Hekim ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sayın Bakan’a tweet atmaktan başka görevleri olduğunu da hatırlatırız” derken, Prof. Dr. Tuğsan Egemen Bilgin ise, “Ben 30 yıllık hekim olarak şiddetin böyle tavan yaptığı bir dönem hatırlamıyorum. Sayın bakan! Lütfen istifa ediniz” sözleri ile tepkisini gösterdi.

“ÇOZÜM MAKAMI OLDUĞUNUZUN FARKINDA MISINIZ?”

Bakan Koca’ya sosyal medyada gösterilen tepkilerin bazıları şöyle:

Mustafa Sarper: Bu konu için şikayet değil, çözüm makamı olduğunuzun farkında mısınız ?

Prof. Dr. M. Fatih Yavuz: Sayın bakan, 35 yıllık hekim meslektaşınız olarak nazik üslubunuzu takdir ediyorum. Ancak bulunduğunuz makam şikayet değil çözüm üretmelidir, gücünüz çözüme yetmiyorsa siyaset uğruna sağlık çalışanlarını daha fazla incitmeden bir an önce gereğini yapınız.

TWITTER’DAN YAZINCA KALICI ÇÖZÜM OLMUYOR

Alper Tunga: Sayın bakanım bu soruyu sizin değil bizim sormamız gerek, sizin ise çözüm üretmeniz. Biz denedik Twitter’dan yazınca kalıcı çözüm olmuyor..

Ayten Okumuş: Halk olarak bunları ancak ben derim siz diyemezsiniz. Siz gerekeni yaparsınız. Siz gereken önlemler almadıkça bu durumlar artarak devam edecek. Halk ve hekim arasına sürekli gerginlik giriyor. Buna bir son verilsin artık. Sadece hekimler değil halk olarak bizler de rahatsızız.

Fırat Tamer: Bu nasıl insanlık diyerek şaşkınlığınızı belirtmek istediniz herhalde. Ben de bir vatandaş olarak kızgınlığımı ifade edeyim size. Olay sizin görev sınırlarınız içinde oluyor. Tweet atıp şaşırmak yerine elinizdeki gücü kullanın da sağlık personelimizi koruyun artık. Yeter!

Murat Bektaş: Bu nasıl bakanlık tweet atmak dışında bir işe yaramıyor. Ha bir de her gün hekimliği daha nasıl rezil hale getiririm, hekimleri nasıl sefalete mahkum ederim, hekimleri nasıl kaçırırım, özel hastanelere hekimleri nasıl bedava peşkeş çekerim diye düşünmek dışında.