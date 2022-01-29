Fahrettin Koca’ya tepki! ‘Bir Sağlık Bakanı için tarihe geçecek açıklama’

Türkiye’de en yüksek günlük vaka sayısının açıklanmasıyla ilgili görüşünü paylaşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Ölüm sayıları artarken endişelenmemek elde değil, hele epidemioloji bilenler için… Bir Sağlık Bakanı için tarihe geçecek bir açıklama maalesef” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 vaka tablosunda son 24 saatte 93 bin 586 yeni vaka tespit edildiği açıklanırken, Türkiye’de corona virüsünün görüldüğü günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var” diyerek gelişmeyi duyurdu.

“ENDİŞELENMEMEK ELDE DEĞİL”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Ölüm sayıları artarken endişelenmemek elde değil, hele epidemioloji bilenler için… Bir Sağlık Bakanı için tarihe geçecek bir açıklama maalesef” ifadeleriyle gelişmeyi yorumladı.

PROF. DR. BENGİ BAŞER’DEN DEĞERLENDİRME

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer de Bakan Koca’nın güncel koronavirüsle ilgili değerlendirmesini, “Virüs eski gücünde mi bilemiyorum ama ben ölen 210 kişi görüyorum” şeklinde yorumladı.