Fabrikada makineye sıkışan 2 çocuk annesi öldü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde çalıştığı tekstil fabrikasında makineye sıkışan 2 çocuk annesi Ülkü Kara (48), hayatını kaybetti.

Ergene’nin Vakıflar Mahallesi’ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ülkü Kara, kontinü makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine tesise sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ülkü Kara’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kara’nın cansız bedeni savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)