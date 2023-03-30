Ezgi Mola’yı taciz etmekle suçlanan sanığın ifadesi ortaya çıktı

Bir reklam afişinde birlikte fotoğraflarının bulunduğu oyuncu Ezgi Mola’yı ısrarla takip ederek tehditte bulunduğu ve sosyal medya hesabından mesajlar yollayarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 8 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Kemal K. hakim karşısına çıktı. Sanık Kemal K. savunmasında, “Amacım tanışıp samimi bir arkadaşlık kurmaktı” diyerek kendisini yanlış ifade etmiş olabileceğini belirtti.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Kemal K. ve şikayetçi Ezgi Mola’nın avukatları katıldı.40 yaşındaki Kemal K. müzisyenlik yaptığını, gitar öğretmeni olduğunu belirterek Ezgi Mola ile reklam çekimlerinde tanıştığını ve çekimlerden sonra Molanın tiyatro oyununa gittiğini belirtti.

Kemal K., “Amacım tanışıp samimi bir arkadaşlık kurmaktı. Kulis çıkışında selamlaştık, beni tanıdığını söyledi. Ufak bir sohbet ettik ve onun için aldığım küçük hediyeyi verdim” dedi. Aradan geçen iki haftanın ardından tekrardan Ezgi Molayı görmek istediği için tiyatro çıkışına gittiğini ifade eden sanık, “Yanında erkek arkadaşı vardı. Selam verdiğimde ‘Siz kimsiniz ?’ dedi. Erkek arkadaşı var diye herhâlde aşağılayıcı bir tavırla bana ‘Figüran’ dedi. Buna hiç gerek yoktu ben de ‘Neden öyle konuşuyorsunuz, daha önce tanışmıştık’ dedim. Kendisini tehdit edip etmediğimi hatırlamıyorum, üzerinden çok zaman geçti. O dönemler gençtim” diye konuştu.

“CİNSEL TACİZİ KABUL ETMİYORUM”

Sosyal medyadan Ezgi Molaya mesaj attığı sorulan sanık Kemal K. “Mesaj atmış olabilirim. Attığım mesajlarda cinsel taciz eyleminde bulunduğumu kabul etmiyorum. Uzun zaman geçtikten sonra şikayetçi olmuş buna da anlam veremedim. Bence kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Ezgi Molanın avukatı Yaman Şenoymak ise dava dosyasına, sanığın Ezgi Mola’nın karşısına çıkıp parmak salladığı görüntüleri içeren güvenlik kamera kaydını CD içinde sundu.

Mahkeme, mütalaanın hazırlanması üzere dosyayı duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma çıkışı sanık Kemal K., gazetecilere görüntü vermemek için bir süre duruşma salonunda bekledikten sonra adliyeden ayrıldı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Ezgi Mola’nın emniyete yaptığı şikayete göre bir firmanın reklam çekimlerinde Kemal K.’nın reklam afişinde arkasında duran doktor rolünde olduğunu, sanıkla hiçbir zaman yan yana gelmediklerini, ayrı zamanlarda çekilen fotoğrafların birleştirildiğini belirttiği anlatıldı.

21 Aralık 2020 tarihinde şüphelinin Ezgi Mola’yı takip ettiği, sanığın “Seninle konuşmam lazım. Seni görmem lazım” deyip parmağını sallayarak “İşimi yapmama engel oluyorsun. Seni çok kötü yapacağım haberin olsun” diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi. Ezgi Mola, şüpheli Kemal K.’nın kendisine Instagram üzerinden de 2020 yılından bu yana rahatsız edici mesajlar göndererek cinsel tacizde bulunduğu ifade ettiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanık Kemal K.’nin Ezgi Mola’ya mesaj göndererek “Bekleyecek gücüm kalmadı. Artık seni görmek istiyorum. Birtanesin sen, hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızabiliyor işte. Beni anla lütfen. İnan boğulduk artık net bir iletişim kuralım rica ediyorum. Orada yanında olmayı çok isterdim. Daha önce de mesaj atmıştım görmediniz sanırım. Çok özledim seni. Yanında olmayı istiyorum artık” şeklinde mesajlar göndererek huzur ve sükununu bozduğu da belirtildi.

Sanık Kemal K. hakkında “Cinsel taciz”, “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” ve “Tehdit” suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

(DHA)