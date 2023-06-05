Eze eze şampiyon

Bir haftadır şampiyonluk kutlayan ve derbiye özel hazırlık yapmayan Okan Buruk ve öğrencileri, Fenerbahçe’yi sahada eziyorsa Jesus’un yapacağı hiçbir savunma yoktur! Rakibin kazanılan şampiyonluk etkisiyle derbide tam olarak motivasyon olamamış ve rotasyonlu kadrosuyla sahaya çıkmışken sen varlık gösterememişsen bir sezonu bahanelerle, yalanlarla geçirmişsin demektir.

Derbiyi izleyen hakkaniyet sahibi herkes Galatasaray’ın şampiyonluğu anasının ak sütü kadar hak ettiğini söyler. Buruk, şampiyonluk rehavetinin etkisindeki futbolcularını maça gayet ciddi şekilde hazırlamış. Çıkardığı kulübe etkili kadro bile şampiyon olacağını iddia eden Jesus’un takımını ezdi, geçti.

Yaptığı temsilin büyüklüğüne, kalitesine yakışır şekilde planlama yapıp, organize olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulunun şampiyonluğu sonuna kadar helaldir. 7 milyar lira borca rağmen sıfır kupayla devam eden Fenerbahçe’nin temsilini ise kendi camiaları en doğru şekilde değerlendirmelidir. Kurguladıkları bir dünya senaryolarla, hakem, TFF, rakipler merkezinde cambaza bak oynayanlar yine kaybederken, işinin hakkını verenler sahadan başları dik ayrıldı. Tarih yalandan yıldız peşinde koşanları değil fark atarak şampiyon olanları yazacak!