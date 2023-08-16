Süper Lig etkin VAR yönetimi ile başladı. Gelecek ise karamsar… Belki de MHK istemiştir bu kadar etkin VAR yönetimini! Hakemlerin hepsi ilk haftada titrek ve tedirgindi. Belki yeni MHK’nin arkalarında duracaklarından şüpheliler ve güvenemediler.

Hakemler için ligin ilk maçları çok önemlidir. MHK’nin istediği yönetim ve kural değişiklerini tam uygulamak isterler. Bu da birçok sorunu beraberinde getirir ve bazı hakemleri de zafiyet içine sokar. Daha lig başlamadan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un TFF, MHK ve hakemlere alabanda çekmesi de göz önüne alınırsa bu lig zorlu geçer ciddi ciddi. Unutulmamalı ki hakemler özel olarak bazı takımların maçlarında hata yapmamak için aşırı hassas olunca hata sayıları daha da artar.

Ayrıca bu yapay zeka nasıl çalışıyor da Galatasaray maçına Halil Umut Meler’i, Fenerbahçe’ye Abdülkadir Bitigen’i, Beşiktaş’a Erkan Özdamar’ı, Trabzonspor da Zorbay Küçük’ü vermeyi daha ilk haftadan akıl ediyor? Tam bir eyyamcı MHK atamaları gibi… Anladığım yapay zekaya eyyamcılık birilerinden kalıtım yoluyla geçmiş!

Haftanın maçlarında ise; Zorbay Küçük suni de gözükse kendine güvenliydi. Hakem şansı da yanındaydı. Halil Umut Meler titrekti ama durumu kurtardı. Abdülkadir Bitigen çok sıkıntılıydı, Fenerbahçe galip gelmeseydi hali nice olurdu? Suç geçen sezondan beri sürekli Fenerbahçe maçına Bitigen’i atayıp titrek ve aşırı hassas hale getiren eyyamcı yapay zeka ve algoritmasında! Erkan Özdamar, yapay zekaya uygun yönetim tarzı gösterdi. Pendikspor-Hatayspor maçında Çağdaş Altay, Sivasspor-Samsunspor mücadelesinde de Murat Erdoğan gayet iyiydi. Burak Pekkan ise Konyaspor-İstanbulspor maçının içinden zor çıktı. Diğer hakemler ise daha ilk haftadan durumu idare ettiler.