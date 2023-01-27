EYT’nin Meclis’e geleceği tarih belli oldu
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EYT’nin Meclis’e geleceği tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT’ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM’ye sunacaklarını açıkladı.

Akbaşoğlu, TBMM’de basın mensuplarının EYT’ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorusuna, “İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00’de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız.” yanıtını verdi. (AA)

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