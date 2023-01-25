EYT düzenlemesi Meclis’te imzaya açıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT ) düzenlemesi ni içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.

EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu’nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.