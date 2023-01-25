EYT düzenlemesi Meclis’te imzaya açıldı
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EYT düzenlemesi Meclis’te imzaya açıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYTdüzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.

EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu’nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

EYT‘nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı. (AA)

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EYT düzenlemesi Meclis’te imzaya açıldı
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