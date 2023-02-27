“EYT çarşamba günü nihayete erer”

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ilişkin, “Birinci sıradaki gündemimiz, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme olacak. 4 maddelik kanun teklifi. Eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa yarın bitiririz, partilerin grup önerisi olursa da çarşamba günü EYT nihayete erer, diye düşünüyorum” dedi.

AK Parti’li Mustafa Elitaş, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Meclis çalışmalarının yarın devam edeceğini belirterek, “Bizim depremin yaşandığı 10 vilayette eski ve yeni 100’den fazla milletvekilimiz vardı. Onların bu dönemde kaybettikleri yakınları oldu. Adıyaman milletvekilimiz, Yakup Taş kardeşimiz, yakınlarıyla birlikte hayatını kaybetti. İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç beyin kardeşi ve 14’üncü dönem milletvekilimiz Sıktı Güvenç ve yakınlarını kaybettik. Dijital Mecraları Araştırma Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman; ablasını, eniştesini, kardeşini, yeğenlerini kaybetti. Tüm milletvekillerimiz, parti ayırt etmeden ifade ediyorum, bölgede olma mecburiyeti hissetti. Bunu siyasi parti grupları ile yaptığımız mutabakat çerçevesinde, çalışmalara 28 Şubat’a kadar ara vermiştik” diye konuştu.

‘BİRİNCİ GÜNDEMİMİZ EYT’

Genel Kurul gündemine değinen Elitaş, “Birinci sıradaki gündemimiz, emeklilikte yaşa takılanlar; EYT ile ilgili düzenleme olacak. 4 maddelik kanun teklifi. Eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa yarın bitiririz, partilerin grup önerisi olursa da çarşamba günü EYT nihayete erer, diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

AK Parti’li Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne verilecek önergelerle deprem bölgesine dönük düzenlemeler yapılacağını söyledi. Deprem bölgesindekilerin ‘Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaf olacaklarını aktaran Elitaş, deprem bölgesindeki işveren ve çalışanlara da 50 bin liraya kadar yapılan nakdi yardımların sigorta primi ve vergiye tabi olmayacağını kaydetti.

Açıklamalarının ardından soruları kabul eden AK Parti’li Elitaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın uzun zamandır ‘Fay Kanunu’ üzerine çalıştığını belirtip, “Meclis seçim için ara verene kadar bu yasayı bitiririz” dedi.

‘KÖTÜ NİYETLİLER’

Seçimlerin ertelenmesi iddiaları ile ilgili görüşü sorulan Elitaş, “2 hafta önce siyasi partilerden bir tanesinden ‘Seçimden kaçamazsınız’ diye çeşitli beyanatlar verildi. Köşe yazıları yazıldı. ‘Milletin depremle boğuştuğu bir dönemde, seçimi gündeme getirmek vicdani değil ahlaki değil’ diye düşündüğümüzden o ana kadar bir açıklama yapmadık. Bugün yaşadığımız Malatya Yeşilyurttaki 5.6’lık deprem, onun nasıl hallolacağı ile ilgili bir mesele varken, bizim bugün hala seçimle alakalı bazı konuları gündeme getirmemiz doğru değil. Seçimin nasıl alınacağı, kararları belli ya da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvim içerisinde bunu değerlendirecek. Bu konu gündemimizde olan bir konu değil. Depremden önce Sayın Cumhurbaşkanı’mız, ’10 Mart’ta bir açıklama yapabilirim’ diye ifade kullandı. Bizim için şu andaki durum bu. Öyle bir olağanüstü senaryo üretiyorlar ki hayretle izliyorum. Şeytanın bile aklına gelmeyen, şeytani düşünceler bunların aklından çıkmıyor. Akıl tutulmasındalar. Kötü niyetliler. Şu anda Anayasa ve yasalar en geç seçimlerin 18 Haziran’da yapılacağını öngörüyor. Öne alınması ile ilgili yetki ya Meclis ya da Cumhurbaşkanı’nda” diye konuştu.

Elitaş, seçimlerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını da vurguladı.

‘UMUYORUM KULÜP VE TARAFTARLARIN BU KONUYLA İŞLERİ YOKTUR’

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında tribünlerden ‘hükümet istifa’ sloganları atılmasının sorulması üzerine Elitaş, “Bir avuç insanın, holiganın, sanki tutulmuş bir avuç kişinin, ‘hükümet istifa’ diye bağırmasını, bu süreçte bu kampanyayı oluşturanların hassasiyetten ve vicdandan yoksun olduklarını düşünüyorum. Umuyorum, kulüplerin ve taraftarların bu konuyla işleri yoktur” dedi.

‘STK’LAR YARDIMLARI YA KIZILAY’A YA AFAD’A DEVREDECEK’

AK Parti’li Elitaş, sivil toplum kuruluşunun, Türk Kızılay’ın paydaş şirketinden afet çadırı alması ile ilgili de “Kızılay’ın görevi; topladığı yardımları, bağışları, afet zamanında veya yardıma ihtiyaç duyulduğu süre içerisinde insanlara götürmek. STK’lar da topladığı yardımları ya Kızılay’a ya da AFAD’a devredecekler. O kişiler, eğer orada bir çadır üretimi varsa bunu ‘Para karşılığı aldı’ diye ifade etmek yerine ‘Kızılay, bu organizasyonu o sivil toplum örgütüne devretti’ diye düşünmek daha doğru olur, diye düşünüyorum” diye konuştu.

Mustafa Elitaş, deprem nedeniyle AK Parti grubunun başlattığı yardım kampanyasını 3 Mart’a kadar uzattıklarını söyledi.

(DHA)