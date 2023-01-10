Ey ülkemizin geleceği olan güzel gençler!..

Sevgili gençler…

Erdoğan rejimi çok eski…

Hatta…

Eskimiş bir rejim…

Yerine…

Yepyeni ve çağın şartlarına uygun bir düzeni:

Sizler getireceksiniz…

★

Anayasal rejimi yönetmeye ve yaşatmaya mecbursunuz…

İyi ve düzenli bir topluma nasıl ulaşılacağını mutlaka:

Öğrenmiş olmalısınız…

Ama ve eğer…

Halâ öğrenmediyseniz…

Bunu derhal öğrenmelisiniz…

★

Gençler…

Güç:

Ne politikacınındır…

Ne zenginindir…

Ne sermaye sahibinindir…

★

Güç:

Ne emekçinindir…

Ne memurundur…

★

Güç:

Ne emeklinindir…

Ne esnafındır…

Ne köylünündür…

★

Güç:

Bütün bir milletindir…

Gücün:

Bu sosyal sınıflardan sadece birinin olması…

Ülkenin felâketidir…

★

Gençler…

Ülkemizi yeni dünyanın yeni düzenine…

Medeniyetin…

Dijital teknolojinin bütün gerçeklerine hazırlayacak…

Ve…

Bunu uygulayacak olan:

Sizlersiniz.

★

Yeni düzen:

Demokrasinin…

Hukukun…

Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin…

Bağımsız yargının…

En az eşitsizliğin…

Ve…

İnsan haklarının hedef alındığı bir düzen…

★

Demokrasi ise:

Karşılıklı tahammül rejimidir…

Birbirimize tahammül edemezsek…

Bir arada yaşamayı:

Başaramayız…

★

Bu nedenle…

Önce birbirimizle:

İletişim kuracağız…

Birbirimizle yardımlaşacağız…

Birbirimizle uzlaşacağız…

Ve…

Bu ülkenin kaynaklarını…

Birbirimizle adil bir şekilde:

Paylaşacağız…

★

Bütün bunlar ancak demokratik bir hukuk düzeni içinde gerçekleştirilebilir…

Yani…

Tam ve eksiksiz bir özgürlük ortamında…

Yani…

Tam ve eksiksiz bir yargı güvencesinde…

★

Demokratik laik sosyal hukuk devletinin…

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin…

Bağımsız yargının…

Ve…

İnsan haklarına saygının değerini bilmek yetmez…

Bunları korumak zorundasınız…

Korumalısınız…

Koruyacaksınız…

★

Elinizde harika bir elmas yüzük var…

Değerini de biliyorsunuz…

Ama…

Onu savunamıyorsanız…

Onu koruyamıyorsanız…

O güç sizin elinizde:

Ne kadar kalabilir ki?

Günün sözü

“Her zaman millet hükümetin bekçisi olmalıdır.

Çünkü hükümetlerin yaptığı işler olumsuz olup da millet itiraz etmez ve düşürmezse:

Millet bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir…”.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Daha iyi olacak

Siyasi ve ekonomik durumun kötü olduğunu hepimiz biliyoruz…

Soru şu:

Düzeltmek için…

Bugüne kadar:

Ne yapıldı?

Ne yapılmalı?..

★

Cevabını bilen…

Yapabilecek olan:

Seçimi kazanması gerekendir…

★

20 yıldır Türkiye’yi yöneten kadrolar:

Çözüm üretemedi…

Aksine:

Pek çok çözüm yarattı.

O halde?

★

Seçim sandığına gitmeden önce…

Bu sorunun cevabını verirseniz:

Daha iyi olacak…

Âmİn…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Dünyada çok ciddi problem var. Böyle çalkantılı dönemde Türkiye’yi başkasına emanet eder miyiz? Türkiye’yi dış politikada altılı, yedili masalara emanet eder misiniz? Güvenliğini, eğitimini altılı, yedili masaya güvenip emanet edebilir misiniz?..”.

★

Bunun tercümesi şu:

“Seçimi kaybedersek iktidarı vermeyiz…”.

★

Bunu söyleyen kişi:

“Kanarya Sevenler Derneği Başkanı” değil…

Ülkenin:

Dışişleri Bakanı…

★

Allah sonumuzu hayreylesin…

Âmin…

Çok mu demokrat?

Erdoğan rejimine itirazı olanların gerekçesi şöyle:

“Tek adam tek imzayla devleti dilediği gibi yönetiyor…

Bu hem demokratik değil hem de hukukun üstünlüğü ve Kuvvetler Ayrılığı ilkesine aykırı…”.

★

Bu haklı bir itiraz mı?..

Elbette haklı…

Ve: Doğru da…

★

Ama…

Altılı Masa’nın paydaşları Davutoğlu ve Babacan:

“Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olursa, stratejik kararlarda cumhurbaşkanıyla aynı imza yetkisine sahip olacak, karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamda eşitler arasında bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak” dedikleri için:

İttifaktan kovulmaları isteniyor…

“%51 oy alan kişi neden istişare etsin?.. Size mi soracak, siz kimsiniz” diye azarlanıyor…

★

İktidar partileri:

Felâket…

İktidar gazetecileri:

Berbat…

★

Tamam da…

Muhalif siyasetçiler…

Ve muhalif gazeteciler:

Çok mu demokrat?..

Bu kadar basit

Solcular diyor ki:

“Brezilya’da seçim kaybeden sağcı faşist (Bolsonaro’cu) haydutlar Kongreyi ve Başkanlık Sarayını işgal girişimi içinde…”.

★

Bu bir iddia ama…

Unutulmasın ki aynı solculara göre:

ABD, Japonya, Güney Kore.

Ve hatta:

AB ülkelerinin hemen hepsinde:

Liberal demokrat sağcılar iktidarda…

Ve…

Pek çok solcu hükümetten çok daha demokratlar…

★

Demek istemem o ki canlarım:

Dünyada artık:

“Sağcı-solcu” yok…

★

Liberal demokratik hukuk devletinden yana olanlar var…

Liberal demokratik hukuk devletinden nefret edenler var…

★

Bolsonaro yandaşları ekonomide “liberal” gibi ama…

Siyasette:

Antidemokrat…

Bu kadar basit…

Yorum yok

Haber:

Çankırı’nın bir köyünde yaşayan Vedat Ö.’nün önce dayısının eşi (Yengesi) S.K. ile ilişki yaşayıp ardından da dayısının kızıyla (kuzeni) evlendiği ortaya çıktı.

Vedat Ö.’nün kayınbiraderi ve baldızı çocukları çıktı.

Kayınvalidesinden 2, kızından 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

★

2018 Çankırı genel seçim sonuçları:

AKP+MHP:%78.8

İYİ PARTİ: 11.9

★

Muhafazakâr oy toplamı:

%90.7…

★

Yorum yok…

Günün yalanı…

Demokrasiye, hukuka, temiz ahlâka, düşünce özgürlüğüne gönül vermiş…

Ve…

Muhterem Cumhurbaşkanıma sadakatte zirveye ermiş bir Gazeteci/Yazar/TV programcısı/Medya Yöneticisi olarak…

Mutluluğumun 4 temel ayağı:

★

Sayın Cumhurbaşkanımın 20 yıldır yönettiği bir ülkenin yurttaşı olmak…

Sayın Cumhurbaşkanımı her gün, en az 5 defa TV ekranlarında görmek…

Sayın Cumhurbaşkanımın her gün en az beş kez TV ekranlarından sesini duymak…

Ve…

Sayın Cumhurbaşkanımın en az 20 yıl daha yöneteceği bir ülkenin yurttaşı olma ihtimalinin heyecanını yaşamaktır…

★

İki gözüm önüme aksın…

Ekmek Mushaf çarpsın ki:

Doğru söylüyorum…

Abdül Ahmet Selvi Boylu

★

Atalarımız demişler ki:

“Doğru söz yemin gerektirmez…”.

Doğru olan ne?..

5 siyasi partiyle siyasi ittifak kuruyorsanız…

Ya:

Onların kurumsal yapılarına da saygı duyacaksınız…

Ya da en baştan:

“Gücünüz ne ki sizinle ittifak ortağı olalım” diyerek tavır alacaksınız…

★

Sözümün özü…

Altılı Masa paydaşı genel başkanların…

Parlamenter sistemin özüne uygun düşen açıklamalarına karşı çıkmak yerine…

Türkiye’nin 3. büyük partisi HDP’den:

“Öcü” gibi uzak durulmasına itiraz etmek…

Daha doğru:

Değil mi?..

Öğrenemezdi

Erdoğan’ın medyası:

Napolyon’un elinde olsaydı…

Hiçbir Fransız…

Waterloo Savaşı’nı kaybettiklerini:

Öğrenemezdi…

Replik

“Yarının Dünyası” filminden bir replik…

“Fikir üretmek zordur, vazgeçmek ise kolay…”.