Evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa zorlanan genç kıza ölüm tehdidi

Adana’da, fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen ‘Kiraz’ operasyonunda tutuklanan 6 kişi arasında bulunan Neriman Y.’nin kız kardeşlerinin, fuhuş mağduru Seda Ş.’yi ölümle tehdit edip şikayetinden vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi. Genç kızın tehditler nedeniyle koruma talep ettiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte, kadınları fuhşa zorlayan, fuhşa aracılık yapan ve yer temininde bulunan şebekeyi deşifre etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şebekeye üye oldukları öne sürülen şüpheliler tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, Seda Ş.’nin evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklenip darp edildiği için operasyona da onun lakabı olan ‘Kiraz’ ismini verdi. Seda Ş.’nin boynunda kiraz dövmesi olduğu için eskort sitelerinde isminin ‘Kiraz’ olarak geçtiği belirlendi. 13 Ocak günü şafak vakti yapılan operasyonda polis, şebeke lideri Fırat Ç. ile birlikte 5’i kadın, 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerden Fırat Ç. ve diğerleri suçlamaları kabul etmedi. Ancak Seda Ş. ve Tanyeli C. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiklerini söyleyip şüphelilerden şikayetçi oldu.

ESKORT SİTESİ KURMUŞLAR

Operasyonun ardından şebekeyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerden Fırat Ç., kuzeni Ömer G. ve yakın arkadaşı Mehmet Burak A.nın birlikte yönettiği öne sürülen fuhuş şebekesinin, internet üzerinden eskort sitesi kurdukları öne sürüldü. Site üzerinden kendilerine ulaşan kişilerle Fırat Ç.nin pazarlık yaptığı, ardından da Ömer G. ile Mehmet Burak A.nın kadınları fuhşun yapılacağı yere götürdüğü öğrenildi.

EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞ

Öte yandan Fırat Ç.nin, Turan E. ile çalıştığı kafeye müşteri olarak gelen Tanyeli C. ve Seda Ş. ile tanışıp sevgili oldukları, bir süre sonra da evlilik vaadiyle kadınları kandırdıkları bildirildi. Fırat Ç.nin, Seda Ş.ye Evlilik ve eşya almak için paraya ihtiyacımız var. Bu parayı toplayana kadar başka erkeklerle birlikte olmalısın diyerek fuhşa zorladığı bilgisine ulaşıldı. Fuhuş yapmayı reddedince Fırat Ç. tarafından defalarca darbedilen Seda Ş.’nin, polis merkezine giderek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Şikayetin ardından dövülen Seda Şnin, şikayetini geri çekmek zorunda kaldığı bildirildi. Bu arada Fırat Ç.nin, Seda Ş.nin fuhuştan kazandığı paralara el koyduğu ve başka kadınlarla ilişkiye girdiği saptandı. Şebekenin fuhuştan kazandığı paraların Fırat Ç.de toplandığı, Fırat Ç.nin de bu paraları harcadığı ve borçları nedeniyle de 110 bin liralık otomobiline haciz geldiği bilgisine ulaşıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 5i ifadelerinin ardından serbest kalırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebekeye liderlik yaptığı öne sürülen Fırat Ç. ile Turan E., Ömer G., Mehmet Burak A., Mehmet Eşref Ö. ve Neriman Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kadın ise ev hapsine çarptırıldı.

‘ADANA SANA DA BANA DA DAR OLUR’

Öte yandan ev hapsi cezası alan Seda Ş.’nin, kendisine müşteri ayarlayıp fuhuş yaptırdığını söylemesi üzerine tutuklanan Neriman Y.’nin kız kardeşlerinin, adliye önüne giderek Seda Ş.’yi tehdit ettiği öne sürüldü. Neriman Y.’nin, Seda Ş.’ye, ”İfadeni geri çekeceksin, seni öldürürüz” diyerek şikayetinden vazgeçirmeye çalıştıkları ileri sürüldü. Olaydan bir süre sonra Seda Ş.’nin evine gelen Neriman Y.’nin kız kardeşlerinin kapıyı çalıp, “Seda, ablam hakkındaki ifadeni geri çekeceksin. Yoksa Adana sana da bana da dar olur” diye bağırması üzerine Seda Ş.’nin polisi arayarak şikayetçi olduğu ve koruma talep ettiği öğrenildi.

(DHA)