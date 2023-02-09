Evlilik için cinsel uyum yeter mi?

Bir çift ilişkisi bir masanın dört ayağı gibi sevgi, saygı, güven ve cinsellik üzerine kurulur. Elbette bunlardan biri diğerlerinden daha önemli olabilir ve ilişkinin temelini oluşturabilir ama yeterli değildir.

İlişkimiz neden bu hale geldi?

SORU:

28 yaşındayım. Nişanlım bir ay önce anlaşamadığımızı belirterek ben­den ayrılmak istediğini söyledi. Bazı sorunlarımız olsa da cinsel yönden çok uyumluyduk. Bunu hiç beklemiyor­dum, neden böyle oldu? Ç.E./ Antalya

CEVAP:

Nasıl ki bir masa tek ayak üzerinde durmazsa bir ilişki de tek bir konuda sağlanan uyumun üzerine kurulmaz. Evlilik ve çift ilişkisi biyolojik olarak üreme ve gelecek nesilleri yaratma amacı gütse de bir çift bundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyar. Sizin durumunuzda nişanlınızla her ne kadar cinsel konuda iyi bir uyumunuz olsa da başka konularda önemli fikir ayrılıklarınız olduğu, nişanlınızın bunları konuşarak çözmek yerine ilişkiyi bitirme yolunu seçtiği anlaşılıyor. Böyle bir durumda yaşananları bir deneyim olarak görüp bundan sonraki yaşamınızda bir yol haritası yapmanız, bir ilişkiye başlarken sadece cinsel konularda değil, başka konulara da dikkat etmeniz uygun olur.

Cinsel hayatımız nasıl canlanır?

SORU:

36 yaşında 5 yıldır evli bir kadınım. Eşimle cinsel hayatımız iyice monotonlaştı. Ne yapabiliriz? B.D./İzmir

CEVAP:

Cinsel fanteziler, beyni kalıplardan ve rutinden kurtarır. Kişilerin üzerindeki birtakım baskıları azaltabilir, günlük hayatlarını normal olarak sürdürmelerine ve cinsel yaşamdaki heyecanı yoğunlaştırarak daha kolay doyuma ulaşmalarına yardımcı olabilir. Kişinin kendisini tehlikeye atmadan veya reddedilme kaygısı taşımadan farklı insanlar ve durumlar keşfetmesini mümkün kılabilir. Cinsel isteği, cinsel duyarlılığı ve cinsel yaşantıdan alınan hazzı artırabilir. Kişinin cinsel birleşme sırasında havaya girmesine ve kendi kendini erotize etmesine yardımcı olabilir. Dozunda olmak şartıyla fantezi kurarak cinsel hayatınızı canlandırabilirsiniz..