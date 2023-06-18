Evlilik doyumu ve cinsel doyum bir paranın iki yüzü gibidir

Çatışmalı bir ilişkiden uyumlu bir cinsel yaşam çıkmayacağı gibi eşlerden birinde ya da her ikisinde ileri seviyede bir cinsel işlev bozukluğu olduğunda da evlilik ilişkisi bozulur

Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?

SORU:

33 yaşında 7 yıldır evli bir kadınım. Eşimle severek evlendik ama son 2 yıl­dır sürekli kavga ediyor birbirimizi kırı­yoruz. İyi bir cinsel hayatımız vardı, o da bozuldu, bazen günlerce seks yapmadı­ğımız oluyor. Eski cinsel uyumu yeniden yaşayabilir miyiz? E.C./ Almanya

CEVAP:

Bir evlilik ilişkisi içinde evlilik doyumu ile cinsel doyum bir paranın iki yüzü gibidir, eğer biri iyi değilse diğeri de eninde sonunda bo­zulur. Sizin yazdıklarınızdan yıpranan bir evli­likte cinsel isteğinizi de kaybettiğiniz anlaşı­lıyor. Cinsel istek karşılıklı çaba ve iyi niyet ve erotizmle yeniden canlanabilir. Bunun için evliliğinize yeniden bir şans tanımanız, tek taraflı beklemek yerine aktif bir rol alma­nız, eşinizle yeniden sevgili olmaya yönelik adımlar atmanız önerilebilir. Gerekli sıcaklığı ve yakınlığı oluşturamadığınız durumlarda bir cinsel terapistten profesyonel destek ala­bilirsiniz. Böyle bir durumda eşinizle terapi ile tatili birleştirerek Türkiye’ye cinsel terapi ve evlilik terapisi için gelebilirsiniz.

Lohusalıkta cinsel yakınlık olur mu?

SORU:

2 yıldır evli, 5 aylık hamile bir kadınım. İyi bir cinsel hayatımız var. Gebelik ve lohusalığın cinsel hayatımız bozması ve aramıza soğukluk sokmasını istemiyorum. Benim öğrenmek istediğim bebek olduktan kaç gün sonra cinsel ilişkiye girilebilir? B.E./ Samsun

CEVAP:

Gebeliğin sonlanmasının hemen ardından başlayan, kadının kendini toparlama süresine lohusalık denir. Sürecin nasıl geçtiği gebelik sonrasında cinselliğin ne zaman başlayacağı ve nasıl yaşanacağını belirler. Bu süre genellikle 40 gündür. Kadınlarda annelik güdüsünün öne çıkmasına bağlı olarak cinsellikten uzaklaşma, daha fazla ilgi ve şefkate ihtiyaç duyma görülür. Bu aslında bebeğin ihtiyaçlarına öncelik verilmesi ve hayatta kalması için neredeyse gerekli bir durumdur. Bebekle birlikte uykusuz geceler yaşanması, bebekle sık ilgilenme zorunluluğunun ortaya çıkması, aile yaşantısının altüst olmasına, fiziksel değişim, çiftlerde doğum sonrası cinsel yaşamı geciktiren nedenlerin başında gelir. Her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştıracaktır.