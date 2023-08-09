Evli erkeklerde hafta sonu sendromu nedir?

Eşler arasında cinsel uyumsuzluk olduğunda cinselliğe ilgisi düşük olan erkek, üzerinde baskı hissederek eşinden uzak olmanın yollarını arayabilir. Özellikle hafta sonları kabusa dönüşebilir.

Onu kırmamak için ne yapabilirim?

SORU:

46 yaşındayım, 14 yıldır evliyim. Yorucu bir işim olmasına rağmen işte olmayı evde olmaya tercih eder hale geldim. Eşim ne zaman evde kalsam cinsellik yaşamak için ısrarcı oluyor, eve gitmeye korkar oldum. Eşimi kırmak istemiyorum, nasıl davran­malıyım? Ö.A./ İzmir

CEVAP:

46 yaşındayım, 14 yıldır evliyim. Yorucu bir işim olmasına rağmen işte olmayı evde olmaya tercih eder hale geldim. Eşim ne zaman evde kalsam cinsellik yaşamak için ısrarcı oluyor, eve gitmeye korkar oldum. Eşimi kırmak istemiyorum, nasıl davranmalıyım? Ö.A./ İzmir

Aramızda zamanla cinsel çekim oluşur mu?

SORU:

Eşimle arkadaşlarımın aracığıyla tanıştım. Birçok konuda ortak noktamız vardı, bir­likte çok güzel vakit geçiriyoruz ama ona karşı cinsel olarak bir şey hissetmedim, hala hissedemiyorum. Eşim iyi biri ona haksızlık yaptığımı düşünüyorum, cinsel isteğim oluşur mu? M.K. / Bursa

CEVAP:

Mutlu bir evlilik karşılıklı sevgi, saygı, güven temelinde cinsellik içeren iyi bir arkadaşlıktır. Bunlardan hiçbiri tek başına evliliği yürütmeye yeterli değildir. İnsanlar birçok şeyi arkadaş­larıyla yaparken cinselliği sadece bir kişiyle yaşayabilirler. Bu onların ilişkisini diğerlerinden farklı kılar ve onları bir çift yapar. Cinselliğin olmadığı bir ilişki sadece arkadaşlık ilişkisidir. Bununla birlikte arkadaşlıkla başlayıp cinsel çekimin sonradan oluştuğu birçok evlilik vardır. Cinsel çekim bunun için yeterli çaba gösterildi­ğinde sonradan ortaya çıkabilir. Eşlerin birlikte erotik ortamlar yaratması, cinsellik içeren paylaşımlarda bulunması, cinsel fantezilerin­den bahsetmesi cinsel çekimin oluşmasını sağ­layabilir. Sizin durumunuzda eşinizle birlikte bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız, terapinin sonucuna göre evliliğinizin geleceğine karar vermeniz uygun olur.