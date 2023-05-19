Evli erkekler neden sanal seks yapar?

Evli erkeklerin sanal sekse yönelmesi genellikle eşleriyle cinsel hayatlarının bozulmasından kaynaklanır.

Eşimi bundan nasıl vazgeçirebilirim?

SORU:

34 yaşındayım ve 2 yıldır evliyim. Daha yeni evli olmamıza rağmen eşim sürekli telefonla vakit geçiriyor. Geçenlerde sa­nal seks yaptığını gördüm. Onu bundan nasıl vazgeçirebilirim? Y.E./İstanbul

CEVAP:

Daha çok erkeklerde görülen telefon seksi eğer bir bağımlılığa dönüşmüşse bir hastalık olarak değerlendirilir. Erkeklerin sanal sekse yönelmesi evlilikteki cinselliğin bozulması arasında doğrudan bir ilişki var. Bazen uyumsuz ve doyumsuz bir cinsel yaşam buna neden olurken bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkanlığı evlilik­teki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabiliyor. Burada nedeni doğru anlayıp tedaviye oradan başlamak gerekiyor. Sizin durumunuzda evliliğin başında fonksiyonel bir cinselliğiniz varsa, sonradan aranızda ne olduğuna bakmalıdır. Eğer cinsel yaşan­tınız baştan beri fazla iyi değilse böyle bir durumda sanal sekse kayma olabilir. Birlik­te kaliteli vakit geçirmeyen, beraber sohbet edip çay, kahve içmeyen, birlikte banyo yapıp aynı saatte yatmaya gitmeyen çiftlerde erotik paylaşım eksik kaldığı için telefon seksine yönelme olabiliyor. Telefon ve sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı ve sanal seks mutlaka tedavi edilmesi gereken bir bağımlılıktır.

Bu sorunun kesin bir tedavisi var mı?

SORU:

30 yaşımdayım, 2 yıldır evliyim. Evlendiğim günden beri ilişkiye girmeden boşalıyorum. Denemediğim yol kalmadı. Bu sorunun kesin tedavisi var mı? M.Ç./Mersin

CEVAP:

Yazdıklarınızdan ileri düzey bir erken boşal­ma sorunu yaşadığınız ve bu durumun sizi oldukça fazla üzdüğü anlaşılıyor. Çözümü yalnızca ilaçlarda aradığınız için çabalarınız sonuçsuz kalmış. Erken boşalma tedavisin­de ilaçlar tek başına yeterli olmuyor, Boşal­ma denetimini kazanmak için cinsel eğitim, cinsel heyecanı yönetmeyi öğrenme, eşle cinsel birleşmenin dışında yatakta daha fazla vakit geçirme ve sevişme, eşle iyi bir işbirliği gibi cinsel tutumları değiştirmeye yönelik davranışsal değişiklikler gerekiyor. Neyse ki boşalma denetimi araba sürmeyi, yüzmeyi öğrenmek gibi isteyen herkesin sonradan öğrenebileceği beceridir. Bunun için eşinizle birlikte bir cinsel terapistten profesyonel destek alabilirsiniz.