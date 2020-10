Evli çiftlerde seks sıklığı ne kadar olmalı? 

Eşler arasında en sık yaşanan sorunlardan biri de cinsel ilişkinin sıklığıdır. Çoğunlukla bir eş diğerinden daha fazla isteklidir ve eşinin daha az istekli olmasından rahatsızlık duyar…

Eşimle bu konuda nasıl anlaşırız?

SORU:

SORU: 9 yıldır evli bir kadınım. Eşim neredeyse her gün seks yapmak istiyor, bense haftada bir gün olsa yeter diyorum. Bunun bir ortalaması var mı, normali nedir? E.C./ Samsun

CEVAP:

Normal kavramı çoğunluğun ortalaması alarak belirlenir. Buradan yola çıkarak sizin yaşınızdaki çiftlerin haftada 1-2 defa cinsel yakınlık yaşadığı söylenebilir. Bununla birlikte cinsel ilişki sıklığı evlilik süresi ve doyumu, çiftin uyumu, genel sağlık durumu, mahremiyet koşulları gibi birçok değişkene bağlıdır. Her çiftin kendine has bir cinsel uyumu ve ilişki ortalaması vardır. Sağlıklı ve uyumlu bir cinsel yaşamın olması için karşılıklı rıza şarttır. İsteme ve reddetme hakkı anlayış birliğine varılmalı bunu bir reddedilme olarak görmeyip kişiselleştirmemelidir. Ancak özgür iradelileriyle sevişen insanlar gerçek bir cinsellik yaşayabilir. Böyle bir durumda eşler her ikisini de memnun edecek bir ilişki sıklığında konuşarak anlaşmalıdır.

Bizim sorunumuz ilaçla düzelir mi?

SORU:

2 aydır evliyim. Eşimde meni alerjisi çıktı. Kondom kullanınca şikayeti azaldı. Doktor meni alerjisi dedi, ilaç verdi. Ne önerirsiniz? F.S./ Edirne

CEVAP:

Meni alerjisi de çok nadir olmakla birlikte karşılaşılan bir durumdur. Tedavisi diğer alerji türleri gibidir. Genellikle alerji yapan şeylerden uzak durma ve savunma sistemini baskılayıcı alerji ilaçlarıyla yapılır. Meni alerjisi cinsel yaşamı fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da olumsuz etkileyebilir. Alerji nedeniyle ilişkiden uzak durma zamanla başta cinsel isteksizlik olmak üzere farklı cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Meni ile teması kesmeye yönelik prezervatif kullanma, peçeteye boşalma gibi alınacak bazı küçük tedbirlerle rahatsızlık etkisi azaltılabilir. Gebelik konusunda bir kadın doğum uzmanından görüş alabilirsiniz, aşılama ya da başka yöntemlerle çocuk sahibi olabilirsiniz.

Bendeki problem erken boşalma mı?

SORU:

Ben üstte olduğumda bir dakikadan daha kısa bir sürede çok çabuk boşalırken eşim üstte olduğunda ilişki süresi 4-5 dakikaya kadar çıkıyor. Bu durumda bende erken boşalma sorunundan söz edilebilir mi? E.G./ Bolu

CEVAP:

Yazdıklarınızdan durumsal bir erken boşalma sorunu yaşadığınız anlaşılıyor. Üstte olduğunuz pozisyonda eşinizi boşaltmaya uğraştığınız için performans kaygısı yaşıyor olabilirsiniz. Kadının altta olduğu misyoner pozisyonunda erkek tüm vücudunu kastığı ve hareket ettirmek zorunda kaldığı için boşalma refleksi daha erken başlayabilir. Bunun tam tersi olan kadının üstte olduğu tantra pozisyonunda ise erkek kendini kasmadığından daha fazla duyularına odaklandığından ilişkide boşalma denetimi daha kolay olabilir. Eşinizle konuşarak ilişkiye tantra pozisyonunda başlayıp misyoner pozisyonunda bitirme konusunda anlaşabilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir cinsel terapistten profesyonel destek alınması uygun olur.