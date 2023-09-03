Evlerinin bahçesine Hint keneviri eken kardeşler yakalandı
Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaşadıkları evin bahçesinde 186 kök Hint keneviri bulunan 2 kardeş gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, şüpheli kardeşler O.Ç. ve İ.Ç’nin, yaşadıkları evin bahçesine Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesine ekili 186 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan kardeşler hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)
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