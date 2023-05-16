Evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti
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Evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti

Samsun’un Bafra ilçesinde evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti.

İddiaya göre, Emirefendi Mahallesi Yelkenci 1. Sokak’ta ikamet eden A.G. (81) daha önce evlenmek için anlaştığı S.Y. (71) isimli kadınla evde buluştu.

Evde tartışmaya başlayan A.G. ile S.Y, kavgaya dönüşen olayda mutfaktaki eşyalarla birbirini darpetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.G. ve S.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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Evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti
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