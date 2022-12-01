Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü
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Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü

Burdur’un Bucak ilçesinde Gökhan Tombak (38), evinin önünde av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi’nde meydana geldi. Yoldan geçen mahalleli, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Tombak’ın evinin önünde, yerde hareketsiz yattığını fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gökhan Tombak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökhan Tombak’ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan incelemede, Gökhan Tombak’ın av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, bölgedeki iş yerinin güvenlik kameralarıyla mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Gökhan Tombak’ın, otopsinin ardından Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

(DHA)

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