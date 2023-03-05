Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
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Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta bir kadın evinde silahla vurulmuş halde yaralı olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşayan Gülcan S’nin (30) evinden silah sesleri geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, genç kadını silahla vurulmuş halde buldu.

İlk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

(AA)

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