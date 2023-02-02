Evinde bir başka

Hafta arasına sıkıştırılan maçta Trabzonspor, Antalyaspor’u konuk etti. Bordo-mavililerin kadrosuna baktığımızda her hafta bir iki değişiklik dışında takım bütünlüğünü koruyor fakat sahaya koydukları oyun hiç de öyle olmuyor. Üç gün önce Hatay’da yürüyen takım evinde bıkmadan usanmadan tam saha pres yaparak koştu. Burada bir tuhaflık var; Abdullah Avcı’nın öncelikle buna çözüm bulması şart. Hafta sonu Galatasaray deplasmanı olduğunu düşününce hocanın fazla zamanı yok.

Sahasından topla çıkarak oynamaya çalışan Antalya baskı yiyince kıpırdayamaz oldu. Top tamamen Trabzon’daydı fakat pozisyon üretme kısırlığı devam ediyor. Sahada yaratıcı tek oyuncu Bakasetas skor yükünü taşımaya devam ediyor. Hamsik’in yokluğunda Yusuf, yaratıcı oyuncu olarak takviye olur sandık o da sahada yok. Bakasetas maç boyunca al da at pası yağdırıyor, fakat golcü olmayınca skor üretilemiyor. Visca’dan sonra zaten sağ kanat boş, sol kanatta arada gol atan Trezeguet’nin de gol yüzdesi çok düşük. Goller gelmeyince de takım stres altında kalıyor.