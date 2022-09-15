Eve bile uymayan hesap!..

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut kampanyası” olarak açıkladığı proje…

Seçim için gayet güzel cilalanmış ama akıbeti meçhul (vatandaş açısından) proje…

Bir zamanlar, vatandaş, ucuza konut sahibi olsun diye yapılan TOKİ konutları ortada… Çürük, çarık en ucuz ve en kalitesiz malzemelerle yapılan o konutlar daha içine girilmeden oturulacak halde değillerdi. Alan bin almayan bir pişmandı. O zamanlar gayet revaçta olan beton ekonomisinden kimlerin zengin olduğu da ortada. “İlk evim ilk iş yerim” den kimlerin nasıl zengin edildiğini zamana bırakıp göreceğiz ama tahmin etmek de zor değil!..

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Elektrik mühendisi Semih Kalkanoğlu, kampanyanın fragmanlarının yayınlandığı günlerde “Dağ fare doğuracak” demişti. Yaptığı hesap kitapları da, 26 Ağustos tarihli yazımızda “Konuttan tavşan çıkarma procesi!..” başlıklı yazımızda sizlere duyurmuştum.

Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kampanyanın ayrıntılarını açıklamasının ardından, Semih Kalkanoğlu “Dağ fare doğuracak dedim. İşte dağ fare doğurdu” diye dün bir mektup daha yolladı. Kalkanoğlu, yine ince hesaplar yapmış!.. Şöyle;

–Sözleşmeler imzalandığında ödemeler başlayacak. Gerçekte ise, konutlar “teslim edildiğinde” başlaması gerekir.

Peki, konutlar ne zaman teslim edilecek? Erdoğan’ın demesi 2 yıl sonra. Gerçekte bu rakam en az 2.5 yıl olacaktır.

Peki, sözleşmeyi imzalayıp yüzde 10 peşin ödemeyi yapan ihtiyaç sahipleri hali hazırda kirada yaşamıyorlar mı? Yaşıyorlar.

Peki, hem yaşadıkları konuta kiralarını ödemeye devam edecekler, hem de sözleşmeyi imzalar imzalamaz 240 aylık ödemeye de başlamayacaklar mı?

Başlayacaklar.

Peki, düşünelim ki, 15 milyon emeklinin 10 milyonu kirada yaşıyor. Net emekli maaşım 4687.- TL. Yaşadığım konuta ödediğim kira 2250.- TL. İhtiyacımız 3+1 konut, yani aylık ödeme 3187.-TL.

Yani bu iki ödeme toplamı = 5437.- TL.

Şimdiden -750.- TL içerdeyiz (!)

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–Nerede kaldı elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon faturalarımız? Nerede kaldı aylık yeme içme, ihtiyaçlarımız?.. Daha 85.000.- TL peşin ödemeyi saymıyoruz bile.

Bu 10 milyon emeklinin yüzde 52’si asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almıyorlar mı? Alıyorlar.

Peki, bu emekli ailesi aldığı emekli maaşının yüzde 30’unu, yani 1650.- lirasını bu taksitlere ödemeyecek mi? Ödeyecek.

Şimdi ilkokul bitirmiş bir yetişkin dahi matematik yapmalı:

Haydi düşünelim ki, bir yerlerden 2+1 konut için 60.800.- TL ve 3+1 konut için 85.000.- TL buldu, peşinatı ödedi(!)

Bugün için yaşadığı konuta nereden baksanız en az 2 bin lira kira ödüyordur.

Artı olarak 2+1 konut için 2280.- TL veya 3+1 konut için 3187.- TL taksit daha ödeyecek.

Yani hem kira, hem taksit toplamı olarak 4280.- TL veya 5187.- TL her ay tıkır tıkır ödeyecek bu emekli

ailesi (!)

Peki, bu aile bir ay boyunca ne yiyip ne içecek, her tür ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak!?.

Sadece ve sadece “bir seçim yatırımı” olan, hiç bir zaman gerçekleşmeyecek böylesine dev konut yatırımında gerçekten bir konut sahibi olabilmek için, ihtiyacı olan bir ailenin evine her ay en azından 10 bin lira NET para giriyor olması gerek.

Peki, tüm bu koşulları taşıyan kaç tane aile var dersiniz İstanbul’da? Türkiye’de?

Peki, 18-30 yaş aralığında kaç genç böylesine bir kampanyadan konut sahibi olabilir?

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–Gerçekten yapılmayan matematik hesaplarla, kirada yaşayan, aylık net geliri 10 bin liranın altında olan tek bir aile dahi, böyle ucu açık projelerle ev sahibi olamaz.

Ayrıca; 240 ay taksitin ucu da açık.

Nasıl?

2023-2028 yılları arasında, iki etapta, toplam 250 bin + 250 bin = 500 bin adet konut yapılacak. Konutu varsayalım ki 2.5 yıl sonra aldınız, yerleştiniz.

Peki, Ocak-Aralık 2023 tarihleri arasında 2+1 konut için 2280.- TL ve 3+1 konut için 3187.- TL ödemeye başladınız.

Peki Ocak-Aralık 2024 tarihleri arasında yüzde kaç artış olacak taksit ödemelerinde?

En az yüzde 50 artış olduğunu düşünelim.

Peki, maaşlarda yüzde 50 artış olacak mı?

İşte bu noktadan itibaren “karanlık bir tünele” giriyorsunuz.

Bu noktadan sonrasını Allah biliyor(!)

Tüm bu hayallere kanarak bir 5 yıl daha tek adam olarak RTE’a oy verecek seçmenler, kapkaranlık bir ülkede yaşıyor olacaklar.

Çok iyi düşünmek ve ona göre tüm bu hayallere “aldanmamak” gerek.

Peki, kimler konut sahibi olacak derseniz, biz çok iyi biliyoruz, yine 3-5 maaş alanlar bir kaç konut daha alacaklar, yine yandaşlar birer konut daha alıyor olacaklar.

Peki, bizim gibi gerçekten konut ihtiyacı olanlar ne yapacak?

Tabii ki sadece ellerini yalayacaklar!.

SONUÇ :

Her şey açıkça görünüyor “dağ fare doğuracak”, Türkiye’de gerçekten yoksul ve ihtiyaç içindeki halka seslenmeyen projelerle AKP ve Sayın Erdoğan’ın yaklaşan seçimi “hayaller satarak” kazanmaları olası değil.

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.